مستقلة الانتخاب تنشر جداول الناخبين النهائية اليوم الثلاثاء

نشرت الهيئة المستقلة للانتخاب على موقعها الإلكتروني صباح اليوم الثلاثاء الجداول النهائية لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان والمقرر إجراؤها في 22 آذار المقبل.

وبحسب الناطق الاعلامي للهيئة “محمد خير” الرواشدة، فإن عرض الجداول النهائية للناخبين يأتي تطبيقا لأحكام المادة (5/د/1) من التعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس امانة عمان، والصادرة استنادا لقانون الادارة المحلية رقم (22) لسنة 2021، وقانون أمانة عمان رقم (18) لسنة 2021.

وبينت الهيئة أن عدد الناخبين لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان بلغ 4602135 ناخبا وناخبة، منهم 2164795 ذكورا و 2437340 اناثا.

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