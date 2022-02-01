طقس بارد اليوم الثلاثاء، ومنخفض جوي وكتلة هوائية باردة جدا الجمعة

بعد "بتسيلم" و"هيومن رايتس ووتش".. "العفو الدولية" تصف اعمال إسرائيل تجاه الفلسطينيين بـ"الفصل العنصري"
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