طقس بارد اليوم الثلاثاء، ومنخفض جوي وكتلة هوائية باردة جدا الجمعة

تكون الأجواء اليوم الثلاثاء باردة في أغلب مناطق المملكة، وباردة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتبقى الفرصة مهيأة في ساعات الصباح لهطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء محدودة من المناطق الغربية من المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.

وحذرت إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من خطر الانزلاق على الطرقات في ساعات الصباح في المناطق التي تشهد هطولا، ومن احتمال تدني مدى الرؤية الافقية بسبب تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية واجزاء من مناطق البادية .

ويطرأ يوم غدٍ الأربعاء، ارتفاع على درجات الحرارة، لتسجل أعلى من معدلاتها بقليل، وتكون الأجواء مشمسة بوجه عام، وباردة في أغلب مناطق المملكة، وباردة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات اثناء النهار في مناطق البادية.

ويوم الخميس تبقى الأجواء، باردة في أغلب مناطق المملكة، وباردة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم، وتتكاثر تدريجيا مع ساعات الليل كميات من الغيوم، وتتهيأ الفرصة لهطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء مختلفة من المناطق الغربية، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة تثير الغبار في المناطق الجنوبية والشرقية المملكة.

وتتأثر المملكة يوم الجمعة، تدريجيا بمنخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص مصحوب بكتلة هوائية باردة جداً، وتنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس، وتكون الاجواء باردة جدا وغائمة جزئيا الى غائمة وتهطل زخات من المطر في جنوب المملكة تكون مصحوبة بزخات من الثلج فوق المرتفعات الجبلية الجنوبية العالية، واعتبارا من ساعات ما بعد الظهر يمتد هطول المطر الى المناطق الوسطى والشمالية حيث يتوقع ان تكون الهطولات في ساعات الليل غزيرة وعلى فترات في المناطق الشمالية والوسطى من المملكة قد يصحبها الرعد، وتكون الرياح غربية الى جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً تثير الغبار في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 11 – 3 درجات مئوية، غرب عمان 9 – 2، المرتفعات الشمالية 8 – 3، مرتفعات الشراه 8 – 0، مناطق البادية 13 – 2، مناطق السهول 12 – 3، الاغوار الشمالية 19 – 8، الأغوار الجنوبية 21 – 10، البحر الميت 20 – 9، وفي خليج العقبة 19 – 10 درجة مئوية.

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