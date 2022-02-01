حجاوي يتوقع ذروة إصابات كورونا قبيل عودة المدارس

صرح عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية، الدكتور بسام حجاوي، إن الظروف الجوية التي شهدتها المملكة خففت من سلسة عدوى كورونا.

وأضاف حجاوي، أنه بالرغم من ذلك ارتفعت الحالات مع عودة الدوام الوجاهي بعد الظروف الجوية التي تسببت بتعطيل المؤسسات؛ وذلك ظهر جليا بعدد إصابات الأمس التي وصلت إلى 16226.

وبين، أن معدلات الدخول إلى المستشفيات لازالت قليلة مع التأكيد أن أرقام الوفيات لاتزال متأثرة بمتحور دلتا، مشددا على ضرورة عدم الاستهانة بمتحور أوميكرون.

ولفت إلى أن ذروة الإصابات يتوقع أن تكون قبيل عودة الطلبة إلى التعليم الوجاهي في المدارس، منوها إلى أن الفيروس يتحمل درجات الحرارة المنخفضة وبناء عليه يتكاثر بشكل أعلى.

وأشار إلى أن 80 بالمئة من إصابات كورونا في الأردن تعود لمتحور أوميكرون الذي يتسم بسرعة الانتشار مع الإشارة إلى أن الأردن اتخذ سلسلة من الإجراءات لتأخير وصول إصابات المتحور إلى البلاد.

ودعا حجاوي المصابين إلى ضرورة الالتزام بالحجر المنزلي لتقليل التفشي والوصول إلى أقل الأضرار على الاقتصاد والقطاعات