جماعة الحوثي تعلن اليوم الثلاثاء مقتل وإصابة إماراتيين إثر استهداف غرفة عمليات ميدانية بصاروخ باليستي

أعلنت جماعة “أنصار الله” الحوثية في اليمن، اليوم الثلاثاء، استهداف “غرفة عمليات ميدانية لقوات مدعومة إماراتيا في مديرية عسيلان في محافظة شبوة بصاروخ باليستي”.

وقال المتحدث العسكري باسم “أنصار الله”، العميد يحيى سريع، عبر حسابه على “تويتر”، إن “القوة الصاروخية تمكنت مساء أمس الاثنين من استهداف غرفة عمليات ميدانية تابعة للعدو الإماراتي ومرتزقته في مديرية عسيلان بمحافظة شبوة بصاروخ باليستي”.

ولفت العميد يحيى سريع إلى “إصابة الهدف بدقة ومصرع وإصابة عدد كبير بينهم إماراتيين”، مشيرا إلى أن “هذه الغرفة هي غرفة العمليات التي تدير المعارك في شبوة”، على حد قوله.

وأعلنت جماعة “أنصار الله” اليمنية، أمس الاثنين، ضرب أهداف “نوعية وهامة” في دولة الإمارات بالصواريخ الباليستية والمسيّرات، لافتةً إلى أن العملية حققت أهدافها.

يذكر أن الجماعة تستهدف الإمارات كل يوم اثنين منذ 3 أسابيع، إذ أسفر الهجوم الأول عن مقتل 3 مدنيين. وتزامن الهجوم الأخير مع زيارة الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتزوغ الأولى إلى الإمارات، ليكون أول رئيس إسرائيلي يزور دولة عربية في زيارة معلنة.

وحذرت وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس الماضي، المواطنين الأمريكيين من السفر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وذكرت وكالة “رويترز” أن وزارة الخارجية حثت المواطنين الذين يفكرون في السفر إلى دولة الإمارات على إعادة النظر، مشيرة إلى وجود تهديدات عن وقوع هجمات باستخدام صواريخ أو طائرات مسيرة.

وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية “جون كيربي” قد اعلن، إن واشنطن تبحث زيادة الإمكانيات الدفاعية للإمارات على إثر تصاعد هجمات الحوثيين على البلد الخليجي.

وأضاف “كيربي”، في مؤتمر صحفي امس الإثنين، أن الجيش الأمريكي ساعد الإمارات في ردع “تهديد صاروخي داخلي” على الإمارات في وقت مبكر من صباح الإثنين.

واشار إلى أن الولايات المتحدة قامت بتنشيط “بطاريات صواريخ باتريوت” إلى جانب “جهود القوات المسلحة الإماراتية” لردع الصواريخ القادمة.

وتابع: “نشيد بمهنية القوات المسلحة الإماراتية في مواجهة هذه التهديدات وأراضيها.. نحن بالطبع نقف مع الإمارات والسعودية وشركائنا الخليجيين في الدفاع ضد تهديد شعوبهم وأراضيهم”.

وكان الرئيس الأمريكي “جو بايدن”، قال امس الإثنين، “إننا على اتصال يومي مع الإمارات لمناقشة التهديدات”.

والإثنين، قالت الإمارات إنها دمرت منصة إطلاق صواريخ باليستية في الجوف اليمنية، بعد أن اعترضت صواريخ باليستية كانت متجهة نحو البلاد.

وتبنى الحوثيون المدعومون من إيران الهجوم بعد ساعات ، معلنين عن عملية ثالثة “ناجحة” ضد الإمارات.

وصعدت جماعة الحوثي في الآونة الأخيرة، من هجماتها ضد الأهداف الإماراتية بعد أن كانت نادرة طوال 7 سنوات من الحرب في اليمن.