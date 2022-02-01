القوات المسلحة تقبض على متسلل من الأردن إلى الاراضي السورية

أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية، وضمن منطقة المسؤولية على واجهتها، صباح اليوم الثلاثاء، محاولة تسلل شخص واحد حاول اجتياز الحدود، بقصد التسلل من الأراضي الأردنية إلى الأراضي السورية.

وصرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، بأنه جرى تطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى إلقاء القبض عليه، وتحويله إلى الجهات المختصة.

وشدّد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي دوماً بالمرصاد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن والمواطن، وستتعامل بكل قوة وحزم وتطبيق قواعد الاشتباك الجديدة لمنع أية محاولات تسلل أو تهريب.

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