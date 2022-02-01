اعلى رقم.. وزارة الصحة تُسجل اليوم الثلاثاء 18 وفاة و17781 إصابة كورونا ليصبح عدد الوفيات 13235 والإصابات 1,4758,170
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السعودية تعتزم تغيير نظام علمها لانه يشبه علم داعش
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