“الأسطورة أسمهان،لحن لم يتم” في مناقشات معرض الكتاب بالقاهرة

ينظم معرض القاهرة الدولي للكتاب ضمن فعاليات برنامجه الثقافي، مساء اليوم الثلاثاء، ندوة مفتوحة للجمهور في قاعة الفنون، بعنوان “أسمهان.. لحن لم يتم” بحضور الفنان عادل السيد رئيس جمعية محبى الموسيقار فريد الأطرش.

يدير الندوة الكاتب الصحفي مصطفى طاهر، وتبدأ فعالياتها في تمام الساعة السادسة مساء، ضمن النشاط السينمائى بالدورة 53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب.

ويعرض الفيلم التسجيلي “لحن لم يتم” والفيلم التسجيلي “حكاية العمر كله”، من إخراج الفنان عادل السيد رئيس جمعية محبى الموسيقار فريد الأطرش، وذلك بقاعة السينما بالمعرض يومى 1 و7 فبراير المقبل.

يعرض الفيلم فى السادسة مساء، ويعقبه ندوة لمناقشة الفيلم الذى يتحدث عن حياة الأميرة أسمهان الفنية، وكيف تمكنت بصوتها الكروانى أن تحتل مكانة كبيرة فى قلوب العالم العربى.

يروى الفيلم أهم المحطات الفنية فى حياة الموسيقار فريد الأطرش، إلى جانب تضمنه لبعض اللقاءات بصوت ملك العود.

يذكر أن نشاط السينما بالمعرض مخصص لعرض الأفلام السينمائية والتسجيلية ومناقشتها في ندوات عامة من خلال أساتذة ومتخصصين فى المجال، تحت إشراف الأستاذة أمل أبو شادى، وتقدم الأنشطة مجانا لرواد المعرض ومحبي السينما.

يشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، افتتح الدورة 53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، والتى تأتي تحت شعار “هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل”، وتُقام في الفترة من 26 يناير حتى 7 فبراير المقبل، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية، وتحل عليها دولة اليونان ضيف شرف، واختارت الكاتب يحيى حقّي شخصية المعرض، والكاتب عبد التّواب يوسف شخصية معرض كتاب الأطفال.