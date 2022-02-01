اعتقال وافد عربي اعتدى على سائق تطبيقات وحرق مركبته

ألقت كوادر مديرية الأمن العام القبض على شخص اعتدى على سائق توصيل عبر التطبيقات بعد استدراجه إلى منطقة وتهديده وتقييده وإنزاله من مركبته وحرقها وسرقة مبلغ 170 دينارا.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إنه بتاريخ 30 كانون الثاني الماضي ورد بلاغ للبحث الجنائي عن تعرض سائق يعمل بالتوصيل عبر التطبيقات للاستدراج بعد أن قام شخص مجهول بالطلب منه إيصاله إلى احدى مناطق جنوب العاصمة، وفي منطقة خالية من السكان قام بتهديده بواسطة أداة حادة، وتقييده وإنزاله من المركبة، وحرقها وسرقة مبلغ 170 دينارا بحسب الادعاء، وجرى على الفور التحرك للمكان وبوشرت التحقيقات.

وأكد الناطق الإعلامي أن فريقا تحقيقيا خاصا من إدارة البحث الجنائي تولى التحقيق وتمكن من خلال جمع المعلومات والكشف على مسرح الجريمة من التوصل لتحديد المشتبه به في ارتكاب الجريمة، وهو شخص عربي الجنسية حضر للمملكة منذ أيام فقط، حيث جرى تتبعه وتحديد مكانه وإلقاء القبض عليه.

وبالتحقيق معه، اعترف أنه حضر للمملكة منذ أيام خصيصا لارتكاب الجريمة، وأنه لم يلتق المجني عليه من قبل، وأنه خطط للجريمة أثناء وجوده خارج المملكة بهدف الانتقام لخلافات سابقة، حيث قام باستدراج الضحية وتقييده وحرق مركبته، وأنكر قيامه بالسرقة، وما زال التحقيق جاريا.

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