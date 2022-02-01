إحباط عملية تهريب 200 ألف حبة مخدرة في جمرك جابر الحدودي

قال الناطق الاعلامي لدائرة الجمارك، ان الكوادر الجمركية العاملة في مركز جمرك جابر وبالتنسيق والتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الامنية، قد تمكنت من احباط محاولة تهريب حبوب مخدرة من نوع كبتاجون وتقدر كميتها بـ(200) الف حبة.

وأضاف الناطق الاعلامي بان المضبوطات كانت مخبأه داخل مخابئ سرية في جسم الشاحنة القادمة من دولة عربية مجاورة، حيث تم الاشتباه بها وعرضها على جهاز الفحص بالاشعة (X_Ray) وتم العثور على الحبوب المخدرة.

وقد تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالمضبوطات وتسليمها إلى إدارة مكافحة المخدرات لإجراء المقتضى القانوني