اخترقت حزب الله وحماس وسوريا وتدرب احد اعضائها بالاردن.. تفكيك اكثر من 15 شبكة تجسس إسرائيلية في لبنان
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جرينتش+2 02:30
وسائط الدفاع الجوي السوري تتصدى فجر اليوم الاثنين لعدوان إسرائيلي بالصواريخ على محيط دمشق وتسقط عددا منها
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