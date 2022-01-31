وسائط الدفاع الجوي السوري تتصدى فجر اليوم الاثنين لعدوان إسرائيلي بالصواريخ على محيط دمشق وتسقط عددا منها

تصدت وسائط الدفاع الجوي لعدوان إسرائيلي بالصواريخ من اتجاه رياق شرق بيروت مستهدفاً بعض النقاط في محيط دمشق وأسقطت بعض صواريخ العدوان.

وذكر مصدر عسكري سوري لوكالة سانا أنه حوالي الساعة 3.05 من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه رياق شرق بيروت مستهدفاً بعض النقاط في محيط دمشق وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها.

وأشار المصدر إلى أن العدوان أدى إلى وقوع بعض الخسائر المادية.

وتأتي هذه الهجمة بعد أن أعلنت روسيا الأسبوع الماضي عن تسيير دوريات مقاتلة عسكرية مشتركة في المجال الجوي على طول الحدود السورية، بما في ذلك مرتفعات الجولان.

إلى ذلك،افاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بـ “قصف إسرائيلي يطال مواقع ومستودعات لـ “حزب الله” اللبناني في محيط مدينة القطيفة شمال شرق العاصمة دمشق”.

وخلال السنوات الماضية، شنّت إسرائيل عشرات الضربات الجوية في سوريا، مستهدفة بشكل خاص مواقع للجيش السوري وأهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني، وفقا لوكالة فرانس برس.

وقد طالبت سوريا مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، في وقت سابق، بإدانة العدوان الإسرائيلي عليها، واتخاذ إجراءات حازمة لمنع تكراره.