اخترقت حزب الله وحماس وسوريا وتدرب احد اعضائها بالاردن.. تفكيك اكثر من 15 شبكة تجسس إسرائيلية في لبنان
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وزير الخارجية العُماني يصل دمشق اليوم الاثنين، ويعلن ان سوريا ركن أساسي في العمل العربي المشترك
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