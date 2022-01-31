تغول.. وزارة الصحة تُسجل اليوم الاثنين 24 وفاة و16226 إصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 13217 والإصابات 1,225,309
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جرينتش+2 11:04
وزير إثيوبي يكشف سبب زيارة آبي أحمد الاخيرة إلى الإمارات ودورها في دعم اثيوبيا خلال “أوقاتها العصيبة” !!!
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