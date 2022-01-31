وزير إثيوبي يكشف سبب زيارة آبي أحمد الاخيرة إلى الإمارات ودورها في دعم اثيوبيا خلال “أوقاتها العصيبة” !!!

كشف وزير خدمات الاتصال الحكومي في إثيوبيا، لغس تولو، أهداف الزيارة الأخيرة التي أجراها رئيس الوزراء آبي أحمد إلى أبو ظبي.

وقال الوزير، وهو أحد أعضاء الوفد الرفيع المستوى الذي رافق رئيس الوزراء الإثيوبي، إن الزيارة تهدف إلى استكشاف سبل تعزيز العلاقات بين إثيوبيا والإمارات العربية المتحدة، وفقا لمحطة فانا الإثيوبية.

وبحسب الوزير، فقد بحث الزعيمان مسارات التعاون والعمل المشترك وفرص تعزيزها في مختلف المجالات، بما يصب في جهود التنمية الشاملة في البلدين ويخدم مصالحهما المتبادلة، إضافة إلى مجمل القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وقال الوزير إن العلاقة بين إثيوبيا والإمارات قد تحولت إلى مستوى أعلى من جميع الجوانب، مضيفًا أن الإمارات ساهمت كثيرًا في مساعدة إثيوبيا على تجاوز أوقاتها العصيبة.

وأضاف أن رئيس الوزراء أعرب عن شكره وتقديره لمواقف الإمارات ومبادراتها التاريخية الداعمة للسلام والاستقرار في إثيوبيا، متمنيا للدولة دوام التقدم والتطور والنماء.

سعدت بلقاء صديقي آبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا في أبوظبي..بحثت معه تعزيز علاقات الصداقة القوية التي تجمع بلدينا..كل التوفيق له في قيادة بلده إلى مزيد من الاستقرار والتنمية. pic.twitter.com/fEB5h5xMEc — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) January 29, 2022