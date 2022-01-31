اخترقت حزب الله وحماس وسوريا وتدرب احد اعضائها بالاردن.. تفكيك اكثر من 15 شبكة تجسس إسرائيلية في لبنان
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في تحايل اردوغاني مكشوف.. اطلاق حملة إعلانية للترويج للإدِّخار بالليرة التركية لوقف تدهورها المتواصل
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