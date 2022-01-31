في تحايل اردوغاني مكشوف.. اطلاق حملة إعلانية للترويج للإدِّخار بالليرة التركية لوقف تدهورها المتواصل

أطلقت السلطات التركية، حملة إعلانية لإقناع الأفراد بتحويل مدخراتهم لليرة، في مسعى جديد لإنقاذ العملة الوطنية.

ويشيد الإعلان الذي بدأ بثه على التليفزيون الوطني ووسائل التواصل الاجتماعي، الأحد، بـ”كفاح المواطنين”، ويطالبهم باستثمار مدخراتهم في “ودائع الليرة المحمية”.

وتراجعت الليرة مقابل الدولار الأمريكي في السنوات الماضية، وانخفضت نهاية العام الماضي لمستويات غير مسبوقة.

وتم إطلاق هذا النوع من الودائع في ديسمبر/كانون الأول الماضي، كأداة جديدة لحماية المودعين بالليرة التركية من تقلبات سعر الصرف.

وتتيح الأداة المالية للمودعين تحقيق مستوى الأرباح المحتملة للمُدَّخرات بالعملات الأجنبية عبر إبقاء الأصول بالليرة التركية.

وتضْمن “آلية وديعة الليرة التركية المحمية من تقلبات أسعار الصرف” للمودع بالليرة عدم الوقوع ضحية للتقلبات في أسعار الصرف، والحصول على الفائدة المعلنة، يضاف إليها الفرق في سعر الدولار بين وقت الإيداع والسحب.

وووفقا لوزارة الخزانة والمالية، فإنه في نهاية تاريخ سحب الوديعة، إذا كانت أرباح المودعين في المصارف بالليرة أكبر من زيادة سعر الصرف، فإنهم سيحافظون على أرباحهم، أما في حال كانت أرباح سعر الصرف أكبر، فعندئذ سيتم دفع الفرق للمواطن، مع إعفائه من الضرائب.

في هذه الأثناء، يواصل الرئيس التركي “رجب طيب اردوغان”، التأكيد على صحة سياسته الاقتصادية غير التقليدية، ويقول إنه سيتم خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر، وإن معدل التضخم سينخفض نتيجة لذلك، قبل أيام من إعلان بيانات التضخم لشهر يناير/كانون الثاني، مضيفاً أن المشاكل الاقتصادية لتركيا ستنتهي.

وشهدت تركيا الشهر الماضي، ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوياته منذ تولي “أردوغان” السلطة قبل 19 عاماً، وذلك في ظل أزمة عملة أثارها تحرك البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة 500 نقطة أساس (خمس نقاط مئوية) منذ سبتمبر/أيلول في إطار نموذج اقتصادي وضعه “أردوغان”.

وأظهر استطلاع أجرته “رويترز”، أنه من المتوقع أن يصل التضخم إلى أعلى مستوىً له منذ 20 عاماً، عند 47% في يناير/كانون الثاني.

وقال “أردوغان”، لأنصاره في إقليم جيرسون المطل على البحر الأسود: “أنتم تعرفون معركتي مع أسعار الفائدة. نحن نخفض أسعار الفائدة وسنخفضها. أعرف أن التضخم سينخفض أيضا حينها وسوف ينخفض أكثر”.

وأضاف: “سيستقر سعر الصرف وسينخفض التضخم وستنخفض الأسعار أيضا، كل هذه الأمور مؤقتة”.

ويكرر “أردوغان” أحياناً في سياق انتقاداته لأسعار الصرف العالية الإشارة إلى أن الفائدة المصرفية تتناقض مع الشريعة الإسلامية.