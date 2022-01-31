شاب يقتل شقيقته طعناً بالة حادة في محافظة الكرك

أقدم شخص على قتل شقيقته بأداة حادة في محافظة الكرك، اليوم الاثنين، وفق مصدر أمني.
وقال المصدر إن هذا الشخص قد قام بتسليم نفسه للأجهزة الأمنية بعد طعنه شقيقته.
وأضاف أن الاجهزة الأمنية باشرت التحقيق في الحادثة.
١٥ يناير/ كانون الثاني ١٩١٨، يوم مبارك مقرون بالسعد، ومُكلل بالورد، ومحفوف بالفرح، وممنوع من الصرف،... إقرأ المقال
أقدم شخص على قتل شقيقته بأداة حادة في محافظة الكرك، اليوم الاثنين، وفق مصدر أمني.
وقال المصدر إن هذا الشخص قد قام بتسليم نفسه للأجهزة الأمنية بعد طعنه شقيقته.
وأضاف أن الاجهزة الأمنية باشرت التحقيق في الحادثة.
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