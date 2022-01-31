تغول.. وزارة الصحة تُسجل اليوم الاثنين 24 وفاة و16226 إصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 13217 والإصابات 1,225,309

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن تسجيل 24 وفاة و16226 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 13217 وفاة 1225309 إصابات.

وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم 28.77 بالمئة، بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن الوزارة. وأشار الموجز إلى أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 85397 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت، اليوم، إلى المستشفيات 206 حالات، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 179 حالة، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 900 حالة.

وأظهر الموجز أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 14 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 27 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 7 بالمئة.

وأضاف أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 26 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 42 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي إلى 17 بالمئة. وفي إقليم الجنوب، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 14 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 9 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 6 بالمئة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 4102 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل إلى 1126695 حالة. كما أشار إلى إجراء 56399 فحصاً، ليبلغ العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء 1496240 فحصاً.

وأظهر الموجز أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى 4582481 شخصا، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 4223674 شخصا.

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