تغول.. وزارة الصحة تُسجل اليوم الاثنين 24 وفاة و16226 إصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 13217 والإصابات 1,225,309
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تحت الغارات الجوية ولد نشيد “الله اكبر فوق كيد المعتدى”/ فيديو
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