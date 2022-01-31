بتوجيه من الحكومة.. تثبيت أسعار المحروقات لشهر شباط

قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية، اليوم الاثنين، وبتوجيه من الحكومة تثبيت سعر بيع البنزين أوكتان 90 عند 850 فلساً للتر، وتثبيت سعر البنزين أوكتان 95 عند 1085 فلساً للتر، وتثبيت سعر الديزل عند 615 فلساً للتر، والاستمرار بتثبيت سعر الكاز عند 615 فلساً للتر، مع الإبقاء على سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الشهري الذي عقد اليوم الاثنين برئاسة رئيسة اللجنة؛ أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محلياً خلال شهر شباط المقبل.

واستعرضت اللجنة الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر كانون الثاني ومقارنتها مع مثيلاتها لشهر كانون الأول الماضي.

يشار إلى أن معدل سعر خام برنت ارتفع إلى 86.9 دولار للبرميل في شهر كانون الثاني الحالي مقابل 73.9 دولار للبرميل المسجل في شهر كانون الأول الماضي.

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