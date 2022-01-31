التربية تلزم المدارس الخاصة التقيد بموعد دوام الفصل الثاني

عممت وزارة التربية والتعليم، امس الأحد على جميع مديريات ومدراء المدارس الخاصة الالتزام بقرار مجلس الوزراء والتقويم المدرسي المتعلق ببدء العملية التدريسية للفصل الدراسي الثاني والمقرر بتاريخ 20 شباط المقبل.

وشدد مدير إدارة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم، الدكتور محمد علوان على ضرورة الالتزام المدارس الخاصة بالقرار المتضمن موعد بدء التدريس للفصل الدراسي الثاني في 20 الشهر المقبل، باستثناء طلبة الثانوية العامة والبرامج الدولية.

واوضح أنه ورد للوزارة عدة ملاحظات حول مدارس خاصة ستقدم حصص تقوية وفاقدا تعليميا خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الوزارة لا تمنع ذلك طالما انه غير وجاهي وغير ملزم للطالب أو ولي الأمر، ولا يعد جزءا من حصص الطالب في التعليم الوجاهي للفصل الثاني.

واكد علوان أن التعليم خلال الفصل الدراسي الثاني سيكون وجاهيا، داعيا إلى تزويد الوزارة بأية رسائل أو قرارات من المدارس الخاصة تدعو الطلبة للالتحاق بالتدريس قبل 20 شباط.

وشدد على ان الوزارة لن تتوانى عن اتخاذ المناسب والسير بإجراءات ضد اية مدرسة لا تلتزم بالقرار الصادر عن مجلس الوزراء من خلال المخاطبة الرسمية مع المدرسة المعنية ثم الإجراء حسب الحالة.

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