أجواء باردة في أغلب المناطق اليوم الاثنين وامطار متفرقة ليلًا

يطرأ اليوم الاثنين، انخفاض قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة في أغلب مناطق المملكة، وباردة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ومع ساعات الظهيرة تتأثر المملكة تدريجياً بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي، لتتحول الأجواء إلى غائمة جزئياً.

ويتوقع هطول زخات من المطر على فترات في أماكن متفرقة من المملكة، وهناك احتمال ضعيف في ساعات الليل لهطول زخات خفيفة من الثلج ولفترة قصيرة فوق قمم الجبال الجنوبية العالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية تتحول ظهراً إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من خطر تشكل الصقيع وحدوث الانجماد في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية ومناطق البادية، ومن خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التى تشهد هطول المطر، ومن احتمال تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في مناطق البادية.

وتكون الأجواء يوم غدٍ الثلاثاء، باردة في أغلب مناطق المملكة، وباردة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتبقى الفرصة مهيأة في ساعات الصباح لهطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء محدودة من شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة، تتحول ليلاً إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

يطرأ الأربعاء، ارتفاع على درجات الحرارة، لتسجل أعلى من معدلاتها بقليل، وتكون الأجواء مشمسة بوجه عام، وتبقى باردة في أغلب مناطق المملكة، وباردة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات خاصة في مناطق البادية.

يطرأ الخميس انخفاض قليل على الحرارة، مع استمرار الأجواء باردة في أغلب مناطق المملكة، وباردة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المختلفة، وتتكاثر كمياتها تدريجياً خلال ساعات المساء، كما يحتمل في ساعات الليل هطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء مختلفة من المناطق الغربية، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات خاصة في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 11 – 2 درجة مئوية، وفي غرب عمان 9 – 1، وفي المرتفعات الشمالية 7 – 1، وفي مرتفعات الشراة 8 – -2، وفي مناطق البادية 13 – 0، وفي مناطق السهول 12 – 3، وفي الاغوار الشمالية 17 – 6، وفي الأغوار الجنوبية 19 – 9، وفي البحر الميت 18 – 8، وفي خليج العقبة 18 – 9 درجات مئوية.

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