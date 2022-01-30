الجيش الإسرائيلي يكشف عن عقد اول اجتماع بين فرق العمل الأردنية والإماراتية وإسرائيلية بخصوص اتفاق "إعلان النوايا"
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جرينتش+2 03:09
قيام طائرات عسكرية سورية وروسية بتسيير دوريات مشتركة.. هل يرتبط بالازمة الاوكرانية؟؟
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