الجيش الإسرائيلي يكشف عن عقد اول اجتماع بين فرق العمل الأردنية والإماراتية وإسرائيلية بخصوص اتفاق "إعلان النوايا"
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جرينتش+2 11:22
غانتس يرفض طلب عباس الإفراج عن 25 من قدامى أسرى “فتح” لتقوية مركز الحركة في مواجهة “حماس”
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