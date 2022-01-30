تصاعد.. وزارة الصحة تُسجل اليوم الاحد 19 وفاة و11833 إصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 13193 والإصابات 1,209,083
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انعقادُ المجلسُ المركزي الفلسطيني فرصةٌ أم أزمةٌ
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