انطلاق إعداد مسلسلات الموسم الرمضاني المقبل.. وهذه ابرزها

أسابيع معدودة تفصل الجمهور عن انطلاق أهم موسم للدراما التلفزيونية، حيث يستعد صناع الدراما لتقديم أفضل ما لديهم للمشاهدين في سباق الدراما الرمضانية 2022، فيما بدأ عدد منهم تصوير أعمالهم استعدادا للحاق بالموسم الدرامي المقبل الذي اتضحت خريطته بشكل مبدئي حتى الآن، بمشاركة عدد كبير من النجوم.

«راجعين يا هوا» و«دايما عامر»

من الأعمال التي بدأ تصويرها حديثًا، مسلسل «راجعين يا هوا» للمخرج محمد سلامة، وفقا لما أعلنه عبر حسابه على «تويتر»، أمس، إذ نشر صورة تجمعه ببطل المسلسل الفنان خالد النبوي، والذي يجمع عددا كبيرا من الفنانين، من بينهم نور، أنوشكا، وفاء عامر وأحمد بدير، عن قصة للكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة.

وحسب شركة «العدل جروب»، فقد انطلق تصوير “مسلسل يوتيرن” للمخرج سامح عبدالعزيز، في 6 يناير الجاري بالشيخ زايد، وهو من بطولة ريهام حجاج، وصفاء الطوخي وتوفيق عبدالحميد، تأليف أيمن سلامة، وفي اليوم نفسه كشف المنتج طارق الجنايني بدء تصوير أول مشهد من مسلسل «سوتس» للمخرجة مريم الأحمدي، وهو النسخة العربية من مسلسل «Suits»، ويشارك في بطولته آسر ياسين وأحمد داوود.

وفي مدينة الغردقة، بدأ المخرج مجدي الهواري تصوير “مسلسل دايما عامر” للفنان مصطفى شعبان، ويجمع في العمل عددا من الفنانين، من بينهم لبلبة، صلاح عبدالله وميرنا نور الدين، من تأليف أيمن سليم ومايكل عادل، تحت إشراف الكاتب أحمد عبدالفتاح.

«أحلام سعيدة» لم يتأثر بإصابة يسرا

كما بدأ المخرج محمد ياسين في وقت سابق تصوير مشاهد مسلسل «مشوار لحد هناك»، والذي يجمع محمد رمضان ودينا الشربيني، ونشر رمضان عددا من مشاهد المسلسل، عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي،

وبالرغم من إصابة الفنانة يسرا بفيروس كورونا إلا أن الأمر لم يؤثر على تصوير مسلسل «أحلام سعيدة» الذي يتولى عمرو عرفة إخراجه، وذلك وفقا لما أعلنته المنتج جمال العدل.

ويواصل المخرج محمد جمال العدل تصوير مشاهد مسلسل «فاتن أمل حربي»، بعد تعافي بطلته نيللي كريم من إصابتها بالفيروس التاجي، بينما توقف تصوير الجزء السادس من مسلسل «الكبير أوي» الذي بدأ تصويره في ديسمبر الماضي، لحين تعافي أحمد مكي من إصابته بكورونا.

«الظهور الأخير لدلال عبدالعزيز»

وتشهد دراما رمضان هذا العام، عودة قوية للمسلسلات الكوميدية ابرزها..

مكتوب عليا

مسلسل مكتوب عليا، بطولة الفنان أكرم حسني، الذي يشهد عودته إلى الدراما الرمضانية بعد غيابه العام الماضي، منذ تقديمه مسلسل «رجالة البيت»، برفقة أحمد فهمي عام 2020.

ويشارك في بطولة العمل بجوار أكرم حسني، كلا من عمرو عبد الجليل، ريم مصطفى، آيتن عامر، حنان سليمان، أسامة عبدالله، محمد طعيمة، محمود السيسي، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي.

وتجسد أيتن عامر خلال الأحداث دور «رقية»، ابنة خالة الفنان أكرم حسني، وتحدث بينهما العديد من المفارقات الكوميدية.

عالم موازي

كما تعود الفنانة دنيا سمير غانم هذا العام إلى الدراما الكوميدية بمسلسل «عالم موازي»، بعد تأجيله العام الماضي، بسبب إصابة عدد كبير من صناعه بفيروس كورونا المستجد، كما يشهد العمل الظهور الأخير للفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز قبل وفاتها.

ويشارك في بطولة المسلسل بجانب دنيا سمير غانم، عمرو وهبة وشيماء سيف وأوتاكا وإسلام إبراهيم ودلال عبدالعزيز، وعدد من ضيوف الشرف، تأليف عمرو وهبة وهشام جمال، إخراج وإنتاج هشام جمال.