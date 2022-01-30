الجيش الإسرائيلي يكشف عن عقد اول اجتماع بين فرق العمل الأردنية والإماراتية وإسرائيلية بخصوص اتفاق “إعلان النوايا”

كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، تفاصيل جديدة بشأن اتفاق “إعلان النوايا” مع الأردن واسرائيل والإمارات.

ونشرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على “تويتر”، أكدت من خلالها انعقاد الاجتماع الأول بين فرق العمل من الأردن والإمارات وإسرائيل خلال الأيام الأخيرة الماضية.

ويشار إلى أن كل من الأردن والإمارات وإسرائيل قد وقعت في الثاني والعشرين من شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، اتفاقا أو ما أطلق عليه “إعلان نوايا” أو “الكهرباء مقابل المياه” للدخول في عملية تفاوضية للبحث في جدوى مشروع مشترك للطاقة والمياه.

ويهدف المشروع الذي من المفترض أن تنفذه شركة إماراتية، إلى تحلية المياه وتزويد الأردن بـ200 مليون متر مكعب من مياه البحر المتوسط.

وذكر موقع “واللا” العبري، أن الاتفاق وقع في جناح الإمارات في معرض إكسبو دبي، بين وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الحرار ووزيرة الدولة للأمن الغذائي والمائي الإماراتية مريم المهيري، ووزير المياه الأردني محمد النجار، وبحضور المبعوث الخاص لشؤون المناخ جون كيري.

وسيشمل الاتفاق بناء محطة ضخمة للطاقة الشمسية في الصحراء الأردنية لتوليد الكهرباء لصالح إسرائيل، وفي المقابل سيتم إنشاء منشأة مخصصة لتحلية المياه للأردن على ساحل البحر الأبيض المتوسط ​​في إسرائيل. وسيشتري البلدان من بعضهما البعض الكهرباء والمياه المنتجة في المرفقين.

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