البنك المركزي يدرس امكانية إصدار عملة رقمية مدعومة بالدينار

اعلن محافظ البنك المركزي، عادل شركس، اليوم الأحد، ان البنك يدرس إمكانية إصدار عملة رقمية رسمية للبنك، مشيرا إلى أن العملة الرقمية “تختلف عن العملات الافتراضية وتكون مدعومة بالدينار الأردني”.

جاء ذلك خلال لقاء مع لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية.

وأوضح شركس إن الأردن “ينتمي إلى الدول التي حظرت العملات الافتراضية، وهناك منظمات إرهابية تستخدم (عملة) البتكوين الرقمية لجمع الأموال”.

ويأتي حظر التعامل بالعملات الرقمية، بحسب شركس، “بهدف حماية المواطن بالدرجة الأولى”.

وأكد أن البنك المركزي “رصد إعلانات مشبوهة حول العملات الرقمية الافتراضية، وتم التعامل معها من خلال الجهات المعنية”.

وأشار شركس إلى أن “الأردن لم يشهد أية حادثة غسيل أموال تتعلق بالعملات الافتراضية”.

هذا وقد ووصل احتياطي العملات الأجنبية إلى 18 مليار دولار في البنك المركزي، وهو “دليل على قوة الدينار الأردني” وفق شركس.