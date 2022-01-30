الأرصاد: انتهاء المربعانية اليوم الاحد وبداية خمسينية الشتاء غدا

تنتهي اليوم الأحد مربعانية الشتاء للموسم الحالي، والتي تشكل أمطارها عادةً 30 بالمئة من المعدل الموسمي العام.

وقال مدير إدارة الأرصاد الجوية، رائد آل خطاب، إن المربعانية حققت كميات أمطار حول معدلها العام لفترة المربعانية في المناطق الشمالية والجنوبية والشرقية من المملكة، فيما كانت أعلى من معدلها الموسمي العام في المناطق الوسطى، بما فيها الأغوار الوسطى، وبنسب تراوحت بين 11 و 33 بالمئة من المعدل العام الموسم المطري.

وأضاف آل خطاب، في بيان صحفي، إن أداء المربعانية كان ضعيفاً في الأغوار الجنوبية، حيث سجلت محطة رصد السلط أعلى مجموع مطري (بلغ 322.9 ملم)، وهو ما يشكل 63 بالمئة من معدلها الموسمي العام، يليها محطة رصد الجامعة الأردنية بمجموع مطري بلغ 249.7 ملم، والذي يشكل 48 بالمئة من معدلها الموسمي العام، وتليها محطة رصد حدائق الحسين بمجموع مطري بلغ 246.5 ملم، والذي يشكل 52 بالمئة من معدلها الموسمي العام. وأوضح أن خمسينية الشتاء للموسم الحالي تبدأ يوم غدٍ الاثنين، وتشكل أمطارها ما نسبته 38 بالمئة من أمطار الموسم المطري العام، وتستمر خمسينية الشتاء 50 يوماً، وتقسم إلى 4 فترات كل فترة 12 يوما ونصف اليوم، وتعرف الفترة الأولى بسعد الذابح، وهى فترة باردة تمتد من 31 كانون الثاني وحتى 12 شباط، وتسمى الفترة الثانية بسعد بلع وتمتد من 12 إلى 24 شباط، والفترة الثالثة تسمى بسعد السعود وتمتد من 25 شباط إلى 8 آذار، والفترة الرابعة بسعد الخبايا التي تمتد من 8 آذار وحتى 20 آذار، وهو نهاية خمسينية الشتاء وبداية الاعتدال الربيعي.

وأفاد آل خطاب بأن السجلات المناخية لإدارة الأرصاد الجوية تشير إلى أن معدل درجة الحرارة العظمى في مدينة عمان خلال فترة خمسينية الشتاء تبلغ 15.0 درجة، فيما يبلغ معدل درجة الحرارة الصغرى للفترة 5.0 درجة. وأضاف آل خطاب، أنه ومع نهاية المربعانية وبداية خمسينية هذا الشتاء، فإن الأداء المطري يعتبر جيداً، وحول معدلاته العامة في المناطق الشمالية، بما فيها الأغوار الشمالية، وأعلى من معدلاته العامة في المناطق الوسطى، بما فيها الأغوار الوسطى، فيما لا يزال دون المستوى المطلوب حتى هذا التاريخ في باقي مناطق المملكة، باستثناء مدينة العقبة.

وحول معدل مجاميع كميات الأمطار التي شهدتها مختلف مناطق المملكة منذ بداية الموسم وحتى بداية خمسينية الشتاء بلغت المناطق الشمالية 195.8 ملم، وذلك أقل من معدلها الافتراضي العام حتى اليوم بنسبة 3 بالمئة، وبلغت المناطق الوسطى الغربية 295.3 ملم، وهي أعلى من معدلها الافتراضي العام بنسبة 15 بالمئة، وبلغت المناطق الوسطى الشرقية 80.9 ملم، وهي أعلى من معدلها الافتراضي العام لتاريخه بنسبة 8 بالمئة، والمناطق الشرقية 34.0 ملم، وتعد أقل من معدلها الافتراضي العام بنسبة 21 بالمئة، والأغوار الشمالية 234.6 ملم، وهي أعلى من معدلها الافتراضي العام بنسبة 1 بالمئة، والأغوار الوسطى 181.1 ملم، وهي أعلى من معدلها الافتراضي العام بنسبة 6 بالمئة، والأغوار الجنوبية 6.5 ملم، وتعد أقل من معدلها الافتراضي العام بنسبة 44 بالمئة، والمناطق الجنوبية الغربية 76.7 ملم، وتعد أقل من معدلها الافتراضي العام بنسبة 19 بالمئة، والمناطق الجنوبية 19.2 ملم، وهي أقل من معدلها الافتراضي العام بنسبة 25 بالمئة، والعقبة /مطار الملك حسين الدولي (26.6) ملم، وهي أعلى من معدلها الافتراضي العام بنسبة 59 بالمئة.

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