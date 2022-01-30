ارتفاع الموسم المطري الحالي إلى نحو 53% من الهطول العام

لا تزال نسبة تخزين المياه في معظم السدود في الأردن “متواضعة”، وفق قول وزارة المياه والري اليوم الأحد، على الرغم من تساقط غزير للثلوج في عدة مناطق في المملكة خاصة العاصمة عمّان.

وقال الناطق باسم وزارة المياه عمر سلامة، إن سد الكفرين وصل نسبة التخزين فيه إلى نحو 54% لكن باقي السدود البالغ عددها الإجمالي 14 سدا نسبة التخزين فيها أقل من 50% وبنسب متواضعة”.

ورفد المنخفض الجوي الأخير السدود حتى صباح الأحد بنحو 11.5 مليون متر مكعب من المياه، حيث دخل خلال الـ 24 ساعة ماضية 2.5 مليون متر مكعب من المياه بحسب سلامة.

ومنذ بداية الموسم المطري دخل على السدود نحو 32.5 مليون متر مكعب من المياه وهي “كميات جيدة” على ما وصف سلامة، ما “رفع الموسم المطري إلى نحو 53% من الهطول العام وهي أفضل مما كنا عليه في العام الماضي لهذا الوقت من العام والذي كان 34%”.

لكن سلامة أشار إلى منخفضات جوية مقبلة يعول عليها في “تعزيز كميات المياه”. والأردن من أفقر دول العام مائيا.

وتحدث عن كميات ثلوج متراكمة ما “سيعزز مخزون المياه الجوفية بشكل ممتاز جدا وسط حرارة منخفضة ومعدلات تبخر المياه أقل من المعتاد”.

سلامة قال: “نحن في منتصف الموسم المطري ولا نستطيع الحكم عليه الآن، في نهايات الموسم يتم إعداد موازنة مائية للصيف، لكن من حيث المبدأ موسم جيد مقارنة مع العام الماضي”.

وقد وصل الهطول المطري السنوي في البلقاء إلى 75% وفي العاصمة 65-70% وفي إربد نحو 65%. وسجلت محافظة العقبة 131% من نسب الهطول لكن باقي محافظات الجنوب “ما زالت في مستويات قليلة”.