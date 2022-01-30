ارتفاع الحرارة وأجواء مستقرة ولكنها باردة باغلب المناطق اليوم الاحد

يطرأ اليوم الأحد، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء مستقرة وباردة جدا في أغلب مناطق المملكة، وباردة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من خطر تشكل الصقيع وحدوث الانجماد في ساعات الصباح الباكر وساعات الليل المتأخرة في العديد من المناطق، وتدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر والليل المتأخر خاصة فوق المرتفعات الجبلية.

وتكون الأجواء يوم غد الاثنين، باردة جدا في أغلب مناطق المملكة، وباردة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ومع ساعات المساء تتأثر المملكة تدريجيا بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تتكاثر كميات الغيوم ويتوقع هطول زخات متفرقة من المطر على فترات في أماكن مختلفة خاصة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول مساء إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وتبقى الأجواء الثلاثاء، باردة جدا في أغلب مناطق المملكة، وباردة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتبقى الفرصة مهيأة في ساعات الصباح لهطول زخات خفيفة من المطر في الأجزاء الغربية من المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة، تتحول ليلا إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

وتكون الأجواء يوم الأربعاء، باردة جدا في أغلب مناطق المملكة، وباردة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 11 إلى 1 درجة مئوية، وفي غرب عمان 9 إلى 0، وفي المرتفعات الشمالية 8 إلى -2، وفي مرتفعات الشراة 9 إلى -3، وفي مناطق البادية 14 إلى -1، وفي مناطق السهول 12 إلى 2، وفي الأغوار الشمالية 19 إلى 6، وفي الأغوار الجنوبية 21 إلى 9، وفي البحر الميت 20 إلى 8، وفي خليج العقبة 20 إلى 8 درجات مئوية.

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