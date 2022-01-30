الجيش الإسرائيلي يكشف عن عقد اول اجتماع بين فرق العمل الأردنية والإماراتية وإسرائيلية بخصوص اتفاق "إعلان النوايا"
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جرينتش+2 11:22
ارتفاع الحرارة وأجواء مستقرة ولكنها باردة باغلب المناطق اليوم الاحد
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