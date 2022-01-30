تصاعد.. وزارة الصحة تُسجل اليوم الاحد 19 وفاة و11833 إصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 13193 والإصابات 1,209,083

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 19 وفاة و11833 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 13193 وفاة 1209083 إصابة.

وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم، 24.84 بالمئة، بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن الوزارة. وأشار الموجز إلى أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 79853 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت، اليوم، إلى المستشفيات 198، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 146، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 899 حالة.

وأظهر الموجز أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 14 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 30 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 8 بالمئة.

وأضاف أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 28 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 40 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي إلى 18 بالمئة. وفي إقليم الجنوب، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 10 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 9 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 8 بالمئة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 6309 حالات شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل إلى 1116037 حالة. كما أشار إلى إجراء 47644 فحصاً، ليبلغ العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء 14639841 فحصاً.

وأظهر الموجز أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى 4576376 شخصا، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 4211516 شخصا.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة