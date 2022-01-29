اردوغان يفقد صوابه ويقيل رئيس هيئة الإحصاء لانه نشر أرقام التضخم الهائل، ويقاضي زعيم المعارضة بتهمة "اهانة الرئيس"
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1.384 مليار دولار فائض الميزان التجاري للأردن مع الولايات المتحدة
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