1.384 مليار دولار فائض الميزان التجاري للأردن مع الولايات المتحدة

وصل فائض الميزان التجاري للأردن مع الولايات المتحدة الاميركية خلال 11 شهراً من العام الماضي 2021، إلى 1.384 مليار دولار.

وبحسب رئيس غرفة التجارة الأميركية بالأردن محمد البطاينة، بلغت الصادرات الأردنية خلال 11 شهرا الماضية من العام الماضي نحو 2.5 مليار دولار، مقابل 1.120 مليار دولار مستوردات.

وقال البطانية، إن “منتجات صناعة الألبسة والمنسوجات تعد أبرز الصادرات الأردنية للسوق الأميركية، تلاها الهندسية والمواد الغذائية ومستحضرات البحر الميت والحلي والمجوهرات”.

وتعد اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة الأميركية والأردن، أول اتفاقية تجارة حرة توقعها الولايات المتحدة مع دولة عربية، ووقعت عام 2000 ودخلت حيز التنفيذ بشكل كامل في كانون الثاني من عام 2010.

وأشار البطاينة إلى أن الأردن بدأ بتصدير خدماته عبر الإنترنت من خلال تعامله بالاقتصاد الرقمي سواء خدمات هندسية أو معلوماتية وغيرها، حيث سيكون لهذه الخدمات الأثر الكبير على الصادرات الأردنية في الأعوام المقبلة.

وأوضح أن العلاقات الأردنية الأميركية تشهد تقاربا أكثر من أي وقت مضى، وذلك بفضل الجهود التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني وعلاقاته المتميزة مع واشنطن، مؤكدا دعم ووقوف الولايات المتحدة إلى جانب الأردن ومساعدته للخروج من الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

وتعد غرفة التجارة الأميركية في الأردن التي تأسست عام 1999، جمعية وطنية غير ربحية، وعضواً في غرفة التجارة الأميركية في الولايات المتحدة، وتعمل على تنمية الاقتصاد الوطني من خلال الترويج للتجارة الحرة والاستثمار بين البلدين وتطوير الأعمال وبناء القدرات لدى المنتج والمصدر الأردني.