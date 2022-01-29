ارتفاع.. وزارة الصحة تُسجل اليوم السبت 17 وفاة و8170 إصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 13174 والإصابات 1,197,250
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مُعتبراً امن الامارات من امن الاردن.. رئيس الوزراء ينقل رسالة شفوية من الملك الى ولي عهد ابو ظبي
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