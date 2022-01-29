معاريف: حسين الشيخ هو العنوان الأفضل لإسرائيل وهي تؤيد خلافته لعباس اكثر من ماجد فرح

عقب المحرر المختص بالشأن العربي في موقع معاريف، جاكي خوجي، اليوم السبت، على اللقاءات الودية المتتالية التي أجراها المسئولون “الإسرائيليون” مؤخرا مع وزير الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية حسين الشيخ.

وقال خوجي في تقريرٍ له، ترجمته وكالة (شهاب) للأنباء، إن “إسرائيل” تحب عقد صفقات مع الشيخ، بل إن هناك من أحب فكرة توليه رئاسة السلطة بعد رحيل محمود عباس، وذلك بناء على علاقاته الوطيدة مع المسؤولين “الإسرائيليين” وعدد من الضباط الكبار في الجيش.

وأشار إلى أبو عباس سعى إلى ترقية حسين الشيخ ومنحه صلاحيات للتفاوض مع “إسرائيل”، باعتباره “شخصية معتدلة تؤمن بإمكانية تحقيق نتائج بالطرق السياسية أفضل مما يمكن تحقيقه بالعنف، وهي الشخصية المناسبة التي تحتاجها السلطة في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها. وفقا له.

وأضاف أن “إسرائيل” لا تضبط نفسها وترى بأن هناك إمكانية لتوليه رئاسة السلطة باعتباره العنوان الرئيس بالنسبة لها أكثر من ماجد فرج، مستدركا : “لكن هذه الخطوة تمثل مغامرة وخطأ كبيرا لأن الشارع الفلسطيني لن يقبل فكرة تعيينه رئيسا للسلطة بسبب تراكم قضايا الفساد بدءا من الغاء الانتخابات ومرورا بفرض العقوبات على غزة والتي كان حسين الشيخ ضمن متخذي هذا القرار”.

وتابع : “عدا عن ذلك فإن فكرة تعيين رئيس لشعب آخر لم تنجح لا في العراق ولا أفغانستان ولا في لبنان، فقد فشلت الإدارة الأمريكية في تنصيب أحمد شلبي بعد انتهاء مرحلة صدام حسين، بالإضافة إلى أن هناك عددا من القضايا الفساد التي تتعلق بنزاهة حسين الشيخ، وهو ما يصعب إمكانية قبوله من قبل الشارع الفلسطيني”.