اردوغان يفقد صوابه ويقيل رئيس هيئة الإحصاء لانه نشر أرقام التضخم الهائل، ويقاضي زعيم المعارضة بتهمة "اهانة الرئيس"
أهم العناوين
جرينتش+2 02:43
معاريف: حسين الشيخ هو العنوان الأفضل لإسرائيل وهي تؤيد خلافته لعباس اكثر من ماجد فرح
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني