تأخير بدء الدوام الرسمي والبنكي غدا الأحد إلى الساعة 10 صباحا

عمان 29 كانون الثاني (بترا)- قرَّر رئيس الوزراء بالوكالة، وزير الإدارة المحليَّة توفيق كريشان، تأخير بدء دوام الوزارات والدَّوائر الرسميَّة والمؤسَّسات والهيئات العامَّة ليوم غد الأحد الموافق للثلاثين من كانون الثَّاني إلى الساعة العاشرة صباحاً، وذلك بسبب الظُّروف الجويَّة السائدة.

قرر محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور عادل شركس، اليوم السبت، تأخير دوام البنك المركزي والبنوك العاملة في المملكة ليوم غدٍ الأحد الى الساعة العاشرة صباحا.

ويأتي قرار البنك المركزي نظرا للظروف الجوية السائدة وحفاظا على سلامة المواطنين نتيجة تدني درجات الحرارة إلى ما دون الصفر يوم غد.