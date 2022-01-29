ارتفاع.. وزارة الصحة تُسجل اليوم السبت 17 وفاة و8170 إصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 13174 والإصابات 1,197,250

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 17 وفاة و8170 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 13174 وفاة و1197250 إصابة.

وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم، 23.60 بالمئة، بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن الوزارة. وأشار الموجز إلى أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 77899 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت، اليوم، إلى المستشفيات 213 حالة، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 101 حالة، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 870 حالة.

وأظهر أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 14 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 27 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 10 بالمئة.

وأضاف أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 27 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 43 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي إلى 16 بالمئة. وفي إقليم الجنوب، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 10 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 7 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 4 بالمئة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 6289 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل إلى 1106177 حالة. كما أشار إلى إجراء 34619 فحصاً، ليبلغ العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء 14592197 فحصاً.

وأظهر الموجز أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى 4570229 شخصا، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 4197442 شخصا.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة