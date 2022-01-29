إلى الغُفاةِ النّوم

أقولها ملء الفَمِ

إلى الغُفاة النّوم

هَيّا أفيقوا واحذروا

قبل ابتلاعِ العَلقمِ

ووحدوا أهدافكم

لسد تلك الثُلَم

فإن أردتم رفعةً

ويقظةً من سأمِ

لا تأمنوا الذئب الذي

يلبس ثوب الآدمي

فالعار والخزي إلى

من بالأعادي يحتمي

اصحوا ولا تقتتلوا

يا اخوة المجد الظمي

جون بول لا يرجو لنا

الا عظيم السدمِ

مد يد العونِ لنا

كمنقذِ مؤدّمِ

لكنه فيما ادعى

اخفى سموم الأرقمِ

جون بول ما زال هنا

يدير تلك النظمِ

من أطلسي هائجٍ

إلى بلاد العجم

ينقلنا من فتنةٍ

لفتنةٍ في لؤمِ

والمهدُ والأقصى وما

حولهما من حَرَمِ

الناسُ فيها اصبحوا

كأنهم في ميتمِ

بالحق قامت ثورةٌ

باسم أبهى القِميَم

ضِدّ طُغَاةٍ مالهَمُ

من شرفٍ أو ذِممِ

فَحُرّفتْ أهدافُها

إلى طريقٍ مُعتمِ

لم يستفدْ ممِا جرى

الا عبيدُ الدِرهَمِ

الدينُ لله الذي

علمنا بالقَلَمِ

والأرض لله الذي

أوجدها من عَدَمِ

لا فرقَ فيما بيننا

من عربٍ أو عَجمِ

أو من نصارى يعربٍ

تحتَ ظلال العلمِ

في موطنٍ فيهِ المسيحي

ودودُ المسلمِ

فهم بها اخوتُنا

بدينهم او بالدَمِ

والله نرجو ان نرى

بعد اقتتال مُؤلم

رايات عقلٍ وهُدى

ترفعُ فوق القِمَمِ

في ظل حكمٍ مفعَمٍ

بالأمل المبتسمِ

فننتشي في شيمٍ

نسمو بنا للشَممِ

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