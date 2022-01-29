أكدت انتماءنا للأمة العربية..إلهام شاهين تشيد بمسرحية نجوم الضهر

أعربت النجمة الكبيرة إلهام شاهين عن سعادتها بمشاهدة مسرحية “نجوم الضهر” للنجم والفنان القدير محمد صبحي، مشيدة “بالعمل الرائع الذى أثر في مشاعرنا وأفكارنا ويؤكد فينا وطنيتنا وانتماءنا لأمتنا العربية، ومنوهة بما قدمت من مواهب غنائية وطاقات فنيه رائعة فى الغناء والتمثيل والكلمات والألحان.

ونشرت إلهام صورة لها مع صبحى، عبر صفحتها على فيس بوك، صحبتها بتعليق: “شكرًا لأستاذ المسرح الفنان الكبير محمد صبحى، استمتعت جدًا جدًا بعرض نجوم الضهر، قدمت مواهب غنائية وطاقات فنيه رائعة فى الغناء والتمثيل والكلمات والألحان”.

وأضافت إلهام: “عمل راقٍ يؤثر في مشاعرنا وأفكارنا ويؤكد فينا وطنيتنا وانتماءنا لأمتنا العربية ويحرك فينا طموحاتنا فى غد أفضل، ويبعث فينا التفاؤل لاتحادنا لنكون قوة كبيرة توصلنا لأحلامنا”.

وتابعت إلهام: “ضحكت من قلبي وبكيت أيضًا من قلبي وأنا أسمع الأصوات الجميلة تغنى للوطن وللأم وللشهيد، وللعطف على الحيوان ولحب الإنسان لأخيه الإنسان”.

واختتمت إلهام: “رسائل قيمة.. أنحنى لك احترامًا لفنك الراقى الذى يرتقى بذوقنا وإنسانيتنا، مبروك لكل من شارك فى نجوم الضهر”.

مسرحية “نجوم الظهر” تأليف محمد صبحى بمشاركة الكاتب أيمن فتيحة وديكور محمد الغرباوى، وموسيقى وألحان شريف حمدان وأشعار عبد الله حسن، وبطولة وإخراج النجم محمد صبحى ونخبة من النجوم من أجيال مختلفة وهم: سميرة عبد العزيز، عبد الرحيم حسن، ندى ماهر، ميرنا زكري، رحاب الشناط، داليا حسن، رحاب حسين بالإضافة لمحمد سعيد ومنة طارق وأنجيليكا وليلى فوزى ومايكل وليام ومصطفى يوسف ومحمد شوقي طنطاوي.