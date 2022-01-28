وزارة الصحة تُسجل اليوم الخميس 18 وفاة و7691 إصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 13142 والإصابات 1,184,856
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مصر السيسي ومصر عبد الناصر .. ” شتان بين الثرى والثريا “
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