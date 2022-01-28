فضيحة.. ابن سلمان هاتَفَ نتنياهو (عندما كان رئيسا للوزارء) لتجديد الترخيص للسعودية باستخدام برنامج التجسس بيغاسوس

أفادت صحيفة “نيويورك تايمز”، اليوم الجمعة، أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان اتصل هاتفياً برئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو (عندما كان رئيسا للوزارء) لتجديد ترخيص المملكة صلاحية برنامج التجسس بيغاسوس التابع لمجموعة NSO

وذكر التقرير أنه “بعد انتهاء صلاحية الترخيص، قررت وزارة الأمن الإسرائيلية عدم تجديده، بدعوى أن السعودية أساءت استخدام برنامج التجسس بيغاسوس” وأشاروا إلى قضية جمال خاشقجي، الصحفي الذي تم تعقبه ببرنامج التجسس في الفترة التي سبقت مقتله في عام 2018.

ووفقا لتقرير”نيويورك تايمز”، لم تتمكن NSO من توفير الصيانة للبرنامج بدون الترخيص، مما تسبب في تعطل الأنظمة، مما “جعل المحادثات تفشل بين المسؤولين التنفيذيين في NSO والموساد ووزارة الأمن الإسرائيلية في حل المشكلة”

وبعد فشل المحادثات عجل ولي العهد إلى إجراء مكالمة عاجلة مع نتنياهو، “ولم يكن نتنياهو على علم بالأزمة، لكن بعد المحادثة مع الأمير محمد، أمر مكتبه ووزارة الأمن بحل المشكلة” وفق صحيفة “نيويورك تايمز”

وكان جزءاً مهًا من هذه الاتفاقية، استخدام الأجواء السعودية من قبل الطائرات الإسرائيلية التي تحلق شرقا في طريقها إلى الخليج قبل اتفاقيات إبراهيم، وهي التي أدت إلى تطبيع العلاقات الإسرائيلية مع العديد من دول الخليج.

وقد افاد تقرير صحيفة نيويورك تايمز بان إسرائيل استخدمت برنامج التجسس Pegasus التابع لشركة NSO كمكون رئيسي في علاقاتها الخارجية واستراتيجية الأمن القومي.

وأضاف التقرير أن إسرائيل استخدمت البرنامج في السنوات الأخيرة لتحسين علاقاتها مع عدد من الدول، بما في ذلك المملكة العربية السعودية.

وبحسب نيويورك تايمز، فإن بيع برنامج التجسس لعب دورًا حاسمًا في كسب دعم الدول العربية للحملة الإسرائيلية ضد إيران ودعمها لـ “اتفاقات إبراهيم”.