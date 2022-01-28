عبد الله غيث جسّد شخصية عم النبي، وارسل له القذافي طائرة خاصة

تمر اليوم الجمعة ذكرى ميلاد النجم المصري الكبير عبد الله غيث، فهو من مواليد 28 يناير 1930م، حيث ولد فى مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، ورحل فى 13 مارس 1993 عن عمر ناهز الـ63 عاما، بعدما قدم العديد من الأعمال الفنية سواء فى المسرح أو السينما وكذلك الدراما، وقد وصل إلى العالمية من خلال “فيلم الرسالة” الذى شارك فى بطولته عام 1976م.

ففى تلك الفترة اختار المخرج السورى مصطفى العقاد، النجم عبد الله غيث حتى يجسد شخصية حمزة بن عبد المطلب عم الرسول صلى الله عليه وسلم فى فيلم “الرسالة”، الذى يعد من أهم الأفلام فى تاريخ السينما العربية، حيث تم تصويره فى ليبيا والمغرب، وانتجت منه نسختان بالعربية والإنجليزية.

لم يقدم أفلاماً كثيرة خلال مشواره الفنى حيث لم يتجاوز عددها 17 فيلما، وهو رقم ضئيل بالمقارنة بأعماله المسرحية والتليفزيونية، وقدم فيها أدواراً لا تنسى، نتذكر منها دور الفلاح المهزوم فى فيلم الحرام أمام سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة وإخراج بركات، كما قدم دور المناضل فى فيلم ثمن الحرية أمام محمود مرسى وصلاح منصور وإخراج نور الدمرداش، وشخصية خالد بن الوليد فى فيلم الشيماء أمام سميرة أحمد وإخراج حسام الدين مصطفى، كما قدم قصة البطل الشعبى الأسطورى أدهم الشرقاوى فى الفيلم الذى حمل نفس الاسم أمام لبنى عبد العزيز وسميحة أيوب وإخراج حسام الدين مصطفى، ومن أفلامه السمان والخريف، عصر القوة، ديك البرابر، ملف سامية شعراوى، وعن سبب قلة أعماله السينمائية قال فى حوار قديم “كنت أهتم دائماً بقيمة الدور الذى يقدم لى، لذلك رفضت الكثير من الأدوار التى وجدتها غير مناسبة “.

لقد كان الفنان الكبير عبد الله غيث يمتلك من القدرات الفنية الهائلة ما يستطيع إقناعك بأى شخصية يؤديها فى دقائق معدودة، وهو ما اشتهر به بين زملائه، الذين لقبوه بلقب “الشديد” لأنه كان يستطيع أداء مشاهده دون أن يضطر لإعادة أى منها مهما كانت صعوبة هذه المشاهد، وتميز بقوته فى الأداء والإلقاء واللغة العربية والقدرة على تجسيد وتقمص أى شخصية، فهو الفارس المقاوم أدهم الشرقاوى، وهو الوزير العاشق، وهو حمزة عم الرسول فى فيلم الرسالة، وعباس الضو فى مسلسل المال والبنون، وعلوان أبو البكرى فى ذئاب الجبل، وهو عملاق من عمالقة المسرح وعبقرى من عباقرة الأدوار الدينية الشهيرة.

لقد كان دور الفنان عبد الله غيث فى فيلم الرسالة العالمى والذى جسد فيه شخصية حمزة بن عبد المطلب عم النبى صلى الله عليه وسلم أحد العلامات البارزة فى مشواره الفنى، وبلغ من قدرة وتفوق عبد الله غيث أن استفاد وتعلم منه الفنان العالمى انتونى كوين الذى قام بنفس الدور فى النسخة الأجنبية من الفيلم.

وفى تصريحات صحفيه تحدث الحسيني عبد الله غيث، ابن الفنان الكبير عن كواليس فيلم الرسالة، قائلاً: “الفيلم كان به فريق أجنبى لأداء النسخة الأجنبية، وفريق عربى للنسخة العربية، وكان مقررًا أن يبدأ الفريق الأجنبى تصوير المشاهد، ويليه الفريق العربى، وعندما شاهد أنتونى كوين أداء والدى فى بعض المشاهد طلب أن يبدأ الفريق العربى أولًا حتى يستفيد من خبرته وأدائه».

وأكد ابن عبد الله غيث أن والده تلقى عروضًا للمشاركة فى عدد من الأعمال العالمية، ولكن عدم إتقانه التام للغة الأجنبية كان عائقًا فى سبيل انطلاقه للعالمية.

وفضلًا عن الجماهيرية العريضة، التى تمتع بها الفنان الكبير عبد الله غيث فإنه كان يتمتع بحب وإعجاب الرؤساء والزعماء.

وقال الحسينى عبد الله غيث: “الرئيس السادات وحرمه جيهان كانا يحضران المسرحيات الشعرية التى يقدمها والدى وعمى حمدى، وبكت جيهان السادات تأثرًا بمسرحية “الوزير العاشق” التى قدمها والدى، خاصة فى المشهد الذى كانت تلقى عليه السهام، وكان المسرح دائمًا كامل العدد، وكان السادات يقدرهما ويحبهما جدًا، ومنحهما العديد من الأوسمة، كما كان كل الزعماء يبدون إعجابهم بهما، ومنهم ياسر عرفات، وملك السعودية والمغرب، وكل الشخصيات الكبرى فى الدول.

رحل عبد الله غيث أثناء تمثيل مسلسل المال والبنون وبعد تصوير أكثر من 55 مشهدا فيه ولم يتبق له سوى عشرة مشاهد بسبب إصابته بسرطان الرئة عام 1993.

ولم يكن عبد الله راغبًا في التردد على الأطباء أو المستشفيات لذلك لم تكتشف إصابته بسرطان الرئة والكبد معًا إلا في مراحلهما الأخيرة وكان وقتها يعمل في مسلسل “ذئاب الجبل”، وفي مسرحية “آه يا غجر” تحامل على نفسه حتى انتهت المسرحية ولم يستطع إكمال أربعة مشاهد من “ذئاب الجبل”، وأثناء وجوده بالمستشفى فوجئ بوفد ليبي ينوب عن الرئيس العقيد معمر القذافي يبلغه بأن هناك طائرة طبية خاصة تنتظره لنقله إلى أي بلد في العالم للعلاج، ولكن أخبرهم طبيبه الخاص بأنه قد فات الأوان وسط حزن مندوبي الرئيس الليبي، ليرحل عبد الله غيث عن الدنيا في يوم الأربعاء 13 مارس 1993.

ارتبط عبد الله غيث منذ طفولته بعلاقة حب مع ابنة خالته، وتزوجها وهو فى سن 18 عامًا، وأقيمت له الأفراح فى قريته لمدة أسبوع كامل، وأنجب ثلاث أبناء هم الحسينى وأدهم وعبلة، وكان محباً لأسرته وزوجته يتعامل كرجل ريفى فى بيته ومع أفراد عائلته، وعاش مخلصاً لزوجته وحبه الوحيد حتى رحيله.

عبد الله غيث مع النجم العالمي انتوني كوين