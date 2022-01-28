سيف الاسلام القذافي يطلق مبادرة لإنهاء الأزمة في ليبيا تقضي بتأجيل الانتخابات الرئاسية وإجراء البرلمانية "بلا تأخير"
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جرينتش+2 02:08
سقوط ثلاثة صواريخ في مجمع مطار بغداد الدولي قرب قاعدة جوية أميركية، وألحاق أضرار بطائرة مدنية قديمة
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