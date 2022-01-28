انخفاض.. وزارة الصحة تُسجل اليوم الجمعة 15 وفاة و4224 إصابة كورونا ليصبح عدد الوفيات 13157 والإصابات 1,189,080

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 15 وفاة و4224 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 13157 وفاة 1189080 إصابة.

وبلغت نسبة الفحوص الإيجابيّة لهذا اليوم، 20.94 بالمئة، بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن الوزارة.

وأشار الموجز إلى أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 78850 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت اليوم الجمعة إلى المستشفيات 106 حالة، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 43 حالة، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 777 حالة.

وأظهر الموجز، أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 13 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 27 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 8 بالمئة.

وأضاف، أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 21 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 34 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي إلى 13 بالمئة.

وفي إقليم الجنوب، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 8 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 7 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 4 بالمئة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 6216 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل إلى 1097073 حالة. كما أشار إلى إجراء 20171 فحصاً، ليبلغ العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء 14557578 فحصاً.

وأظهر الموجز أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى 4568380 شخصا، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 4191377 شخصا.

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