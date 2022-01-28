اللهم زد وبارك.. المملكة ستتأثر بأربعة منخفضات جوية الشهر المقبل

عمان 28 كانون الثاني (بترا)- توقع مدير إدارة الأرصاد الجوية، المهندس رائد آل خطاب، تأثر المملكة بأربعة منخفضات جوية خلال الشهر المقبل، وذلك حسب التحليلات الفصلية.

وقال آل خطاب لوكالة (بترا) اليوم الجمعة، إن المنخفضات المتوقع تأثيرها على المملكة ستجلب المزيد من الامطار، وبالتالي سوف يتحسن الموسم المطري، مضيفا أن شهر شباط هو من الأشهر التي تتميز بمنخفضات جوية قد تؤدي الى تساقط الثلوج بحسب السجلات المناخية.

وبين آل خطاب أن خماسينية الشتاء ستدخل الى المملكة اعتبارًا من 31 كانون الثاني الحالي، وتستمر 50 يومًا.

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