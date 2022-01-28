سيف الاسلام القذافي يطلق مبادرة لإنهاء الأزمة في ليبيا تقضي بتأجيل الانتخابات الرئاسية وإجراء البرلمانية "بلا تأخير"
أهم العناوين
جرينتش+2 04:41
التلفزيون الأردني يعلن اسماء الفائزين بجوائز تلقي مطعوم كورونا
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني