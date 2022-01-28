الإمارات تلعب على كل الحبال.. تطبّع مع اسرائيل وتركيا، وتحهد لإعادة العلاقات الدبلوماسية العربية مع سوريا

سيف الاسلام القذافي يطلق مبادرة لإنهاء الأزمة في ليبيا تقضي بتأجيل الانتخابات الرئاسية وإجراء البرلمانية "بلا تأخير"
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جرينتش+2 02:08
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