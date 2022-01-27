جيوش الثلج تجتاح الاردن.. هطول مستمر على مناطق الشمال والوسط حتى ظهيرة اليوم وعلى الجنوب حتى صباح غد الجمعة
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جرينتش+2 09:54
جيوش الثلج تجتاح الاردن.. هطول مستمر على مناطق الشمال والوسط حتى ظهيرة اليوم وعلى الجنوب حتى صباح غد الجمعة
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