وزارة الصحة تُسجل اليوم الخميس 18 وفاة و7691 إصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 13142 والإصابات 1,184,856
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بسبب فيلم “أصحاب ولا أعز”.. نتفليكس تخسر 750 ألف مشترك/ فيديو
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