بسبب فيلم “أصحاب ولا أعز”.. نتفليكس تخسر 750 ألف مشترك/ فيديو

تواجه منصة “نتفليكس Netflix” معركة ساخنة حاليا، جراء خسارتها 130 مليون دولار، لوقف 750 ألف مشترك من بريطانيا اشتراكاتهم في المنصة.

يأتي ذلك بعد أيام قليلة من عرض الشبكة لفيلم “أصحاب ولا أعز”، الذي تشارك فيه الفنانة منى زكي والفنان إياد نصار وعدد من الفنانين اللبنانيين.

نتفلكس تخسر المشتركين

وذكرت مجلة الجارديان البريطانية أن منصة “نتفليكس” قد تخسر البث في بريطانيا بسبب مغادرة 750 ألف مشترك، وقد يتبعهم مشتركون آخرون، حيث ينافس على البث في بريطانيا عدد من المنصات منها منصة “ديزني” التي بثت حصريًا عدد من الأعمال الفنية الناجحة ومنها ” Modern Family وHow I Met Your Mother وSons of Anarchy”.

ويتوقع المحللون في شركات الأبحاث الخاصة بالمنصات الرقمية أن خسارة “نتفليكس” لعدد من الأعمال الناجحة مثل “Prison Break وNew Girl”، وغيرها يكلف منصة نتفليكس ما يقرب من 90 مليون جنيه إسترليني سنويًا، وخاصة مع خسارتها لـ750 ألف مشترك يغادرون المنصة لمنصات أخري تلبي رغاباتهم بعرض الأعمال الفنية الناجحة.

أزهي أوقات نتفليكس

وكانت المنصة عاشت أزهى أوقاتها قبل ثلاثة أشهر من الآن، بعد أن حطم مسلسلها “لعبة الحبار” الرقم القياسي للمشاهدات في وقت قليل، بحسب موقع العين الإماراتي.

وأكد أنه في أكتوبر 2021، أعلنت منصة “نتفليكس” أن المسلسل الكوري الجديد “لعبة الحبار”، الذي عُرض في سبتمبر 2021، تخطى حاجز الـ 111 مليون مشاهدة ليصبح بذلك الأكثر جذبًا للمشاهدين في تاريخ نتفليكس.

وبعد أيام قليلة من عرض المسلسل الكوري قفز سهم الشركة لأعلى مستوى في تاريخه، ليصل سعر السهم في نوفمبر 2021 692 دولارًا.

لكن سهم الشركة بدأ في التراجع في شهر ديسمبر الماضي، ليصل في شهر يناير الجاري لحد الانهيار الكامل، ليصل سعر السهم 366 دولارًا.

نتفليكس وأصحاب ولا أعز

وبالرغم من عدم ربط انهيار سهم منصة نتفيلكس بفيلم “أصحاب ولا أعز”، لكن الزلزال الذي يضرب نتفليكس غامضًا لدى الكثيرين حتى الخبراء، خاصة أن سبب هذا الزلزال الرئيسي ليس تنامي قوة منافساتها وعلى رأسها ديزني التي تراجعت أسهمها أيضا في ذات التوقيت .

وقدرت شركة “Digital i” للتحليل الرقمي في بريطانيا أن المحتوى المرخص من منصة “ديزني” قد استحوذ على حوالي 12٪ من مشاهدة المحتوى الأكثر شعبية على “نتفليكس” في الربع الأول من العام الماضي 2021، مع إزالة الشركة تقريبًا جميع عناوينها الأعلى ترتيبًا في المملكة المتحدة منذ ذلك الحين.

ويذكر الخبراء أن برنامج “مودرن فاميلي” كان أكثر العروض المقدمة على منصة “نتفليكس” في أوروبا 2020، وخسارتها لهذا العرض قد يكون له تأثير.

في الوقت نفسه، رفعت “نتفليكس” سعر اشتراكاتها الشهرية في كندا والولايات المتحدة، أكبر أسواقها. وشهد المشتركون في المملكة المتحدة ارتفاع الأسعار في مارس الماضي، حيث تتطلع الشركة إلى تمويل ميزانية المحتوى الخاصة بها في مواجهة الإنفاق المتزايد باستمرار من قبل المنافسين.

ولا تزال “نتفليكس” المنصة الأكثر شعبية في المملكة المتحدة، حيث قدر عدد المشتركين فيها بـ 14 مليون مشترك في نهاية العام الماضي، متقدمًا على أمازون بـ 12.3 مليون مشترك وديزني بـ 4.7 مليون مشترك، وفقًا لتحليل Ampere.