الثلوج تجمد الأنشطة الرياضية وتلغي تدريبات الأندية في المملكة

تسببت الثلوج التي تساقطت على مختلف مناطق المملكة، في تجميد الأنشطة الرياضية في مختلف المحافظات، نتيجة كثافة هطول الثلوج الذي تسبب في اغلاق مؤقت لبعض الطرق.

وأعلنت أندية المحترفين لكرة القدم، عن الغاء جميع التدريبات التي كانت مقررة اليوم، كما قررت اغلب الأندية الغاء تدريبات يوم غد الجمعة، فيما أعلن اتحاد كرة السلة، الغاء مباريات الدوري الممتاز التي كانت مقررة يوم غد الجمعة، إلى جانب تأجيل مباريات الناشئين والناشئات إلى اشعار اخر.

كما تسببت الحالة الجوية في الغاء اجتماعات ومفاوضات تجريها أندية المحترفين مع لاعبين، من اجل استقطابهم استعداداً للموسم الكروي الجديد.

وقال المدير الفني لفريق معان ديان صالح لوكالة (بترا) إن فريقه الغى تدريبات اليوم، كما الغت أغلب الأندية تمارينها وانشطتها جراء الأحوال الجوية السائدة .

وأشار إلى أنه من الصعب إجراء تدريبات اليوم الخميس، بسبب صعوبة حضور اللاعبين الذين يقطنون بعيداً عن الملعب، كما أن الملاعب لا تصلح حاليا لاستقبال التدريبات.

بدوره، أكد نادي الوحدات الغاء تدريبات اليوم، لصعوبة حضور اللاعبين إلى الملعب، لافتاً إلى أن الفريق جاهز لاستئناف التدريبات يوم غد أو بعد غد.

المدير الفني لفريق الحسين إربد أمجد ابو طعيمة، أكد صعوبة اجراء تدريبات اليوم بسبب الحالة الجوية التي تمنع اللاعبين من الوصول للملعب.

وكان اتحاد كرة السلة، أعلن على موقعه الرسمي الغاء مباريات الدوري الممتاز التي كان مقرراً اقامتها يوم غد الجمعة، وتحديد يوم السبت المقبل موعداً لإقامتها.

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