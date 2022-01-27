أكسيوس: الإمارات تزاوج بين الإجراءات العسكرية والدبلوماسية للضغط على الحوثيين بهدف التفاوض والخروج من ورطتها

وزارة الصحة تُسجل اليوم الخميس 18 وفاة و7691 إصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 13142 والإصابات 1,184,856
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