"لتوسيع دائرة الاتفاقات الابراهيمية".. الرئيس الصهيوني يزور الامارات ويلتقي ابن زايد وابن راشد وممثلي الجالية اليهودية
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جرينتش+2 02:02
منخفض قطبي.. امطار غزيرة وثلوج على المرتفعات التي تزيد عن 700 متر اليوم الاربعاء وغدا وبعده
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