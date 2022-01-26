رئيس الوزراء يوجه الوزارات للتعامل بأعلى درجات الجاهزية، ويدعو المواطنين لعدم الخروج من منازلهم إلا للضرورة القصوى

وجه رئيس الوزراء، الدكتور بشر الخصاونة، جميع الوزارات والمؤسسات لاتخاذ أعلى درجات الجاهزية للتعامل مع الظروف الجوية بما يحفظ سلامة المواطنين وإدامة عمل المؤسسات الحيوية والخدمية والمستشفيات.

وأكد رئيس الوزراء، خلال اجتماع عقده مع عدد من الوزراء اليوم الأربعاء في دار رئاسة الوزراء، أهمية التنسيق الكامل بين غرف العمليات المشكلة من الوزارات والمؤسسات المعنية على مدار الـ24 ساعة، وتوحيد الجهود لإدامة عمل المستشفيات والمؤسسات الحيوية والخدمية خلال الظروف الجوية وتأمين الخدمات اللازمة للمواطنين في جميع محافظات المملكة.

كما شدد الدكتور الخصاونة على ضرورة جاهزية المستشفيات لاستقبال الحالات الطارئة، ومرضى غسيل الكلى، إضافة إلى جاهزية المولدات الكهربائية والمولدات الاحتياطية والتأكد من وجود مخزون أوكسجين كاف على مدار الساعة في المستشفيات التي تستقبل مصابي كورونا.

ولفت إلى أهمية التأكد من مخزون السلع الأساسية في الأسواق والمخابز، وتوفر مادتي البنزين والكاز في محطات الوقود المختلفة، إلى جانب تأمين المواطنين القاطنين بجانب الأودية تحسباً للسيول، مع الاهتمام بمخيمات اللاجئين السوريين وتوفير كرفانات بديلة في حال ارتفاع منسوب المياه.

وحث رئيس الوزراء المواطنين على عدم الخروج من منازلهم إلا للضرورة القصوى؛ حفاظا على سلامتهم وللتسهيل على الفرق العاملة في الميدان من الوزارات والمؤسسات لفتح الطرق وتقديم الخدمات الأساسية لهم وعدم إعاقة عمل المؤسسات الحيوية في مثل هذه الظروف.

كما لفت رئيس الوزراء الى ضرورة الاهتمام بالسياح المتواجدين في المملكة وتقديم المساعدة لهم في حال أي طارئ وبما يكفل سلامتهم، خصوصا أثناء تواجدهم في المناطق التي تشهد تساقطا للثلوج أو إغلاقات للطرق.

من جهته، أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية، توفيق كريشان، جاهزية الوزارة والبلديات للتعامل مع الظروف الجوية، مشيراً إلى أن هناك غرف عمليات في جميع بلديات المملكة، وهي على تواصل مباشر مع الحكام الإداريين في المحافظات، لافتاً إلى جاهزية الآليات في البلديات ووجود ما يزيد على 100 مركز إيواء لاستقبال من تتقطع بهم السبل.

وقال وزير الأشغال العامة والإسكان، المهندس يحيى الكسبي، إن هناك 14 غرفة عمليات في الوزارة مرتبطة بغرفة العمليات الرئيسة وفي جميع غرف العمليات الأخرى، إلى جانب وجود 390 آلية موزعة في جميع المحافظات، و98 فرقة جاهزة للقيام بفتح الطرق والحفاظ عليها آمنة وسليمة لاستعمال المواطنين والمقيمين على أرض المملكة.

وقدم وزير النقل، المهندس وجيه عزايزة، إيجازا عن تقرير إدارة الأرصاد الجوية حول المنخفض الجوي الذي ستتأثر به المملكة اليوم، والأماكن التي ستشهد تساقطاً للثلوج ومدى تأثيرها على الحياة العامة والطرق. بدوره، أشار وزير الداخلية، مازن الفرايه، إلى أن الوزارة ومن خلال المحافظين والحكام الإداريين والأجهزة المعنية في المحافظات، قد اتخذت جميع الاجراءات اللازمة للتعامل مع الظروف الجوية المتوقعة، مؤكداً أهمية التنسيق مع الحكام الإداريين في المحافظات لتفادي الإشكاليات التي حصلت سابقاً لخروج المواطنين من منازلهم.

وقال رئيس لجنة أمانة عمان، المهندس يوسف الشواربة، إن الأمانة أعلنت حالة الطوارئ القصوى للتعامل مع الظروف الجوية، حيث حددت 137 مساراً استراتيجياً داخل مدينة عمان تربط العاصمة بالمناطق الحيوية كالمستشفيات والمراكز الصحية والمراكز الأمنية، لافتاً إلى وجود 250 كاسحة للتعامل مع الثلوج، إلى جانب وجود 5 مراكز طوارئ رئيسة و22 مركز طوارئ أيضا موزعة في عمان تعمل على مدار الساعة.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة